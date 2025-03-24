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Экономика

Депутат ЗСНО высказался о финансовом аспекте слияния Нижнего Новгорода и Кстова

27 марта 2025 14:20  [97] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижегородские парламентарии одобрили объединение Кстова и Нижнего Новгорода, приняв соответствующий закон на заседании 27 марта.

Депутат ЗСНО Вячеслав Аксиньин специально для НИА "Нижний Новгород" прокомментировал финансовый аспект объединения двух муниципалитетов. Он отметил, что была проделана большая подготовительная работа, учтены все вопросы бюджетного характера.

"Не вижу никаких проблем по бюджету. Как бюджет Нижнего Новгорода, так и бюджет Кстовского округа сегодня находятся в нормальном состоянии. Никаких кризисных явлений нет. В начале 2000-х годов мы уже объединяли бюджеты районов Нижнего Новгорода после соответствующих изменений в законодательстве. Тогда весь процесс прошел безболезненно. Поэтому с финансовой точки зрения это абсолютно нормальный процесс, все финансовые органы к нему готовы", - подчеркнул Аксиньин.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания изучали законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова с точки зрения финансового обеспечения.

 

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Теги:
Бюджет Вячеслав Аксиньин Финансы
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