Население Нижнего Новгорода вырастет на 120 тысяч после слияния с Кстовом Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

После слияния с Кстовским районом численность населения Нижнего Новгорода вырастет почти на 121 тысячу человек, сообщает pravda-nn.ru.

Сейчас в областном центре насчитывается 1 млн 228 тысячи жителей. С ростом населения после объединения с Кстовским округом город станет еще более многообразным и динамичным. Сейчас в Кстове проживают 55 тысяч мужчин, 65 тысяч женщин и почти 22 тысячи детей.

По мнению властей Нижнего Новгорода, грядущее слияние приведет к росту бюджета, экономической активности, улучшению инфраструктуры и увеличению спроса на услуги.

После Нижнего Новгорода самыми населенными городами региона являются Дзержинск (225 тысяч человек), Арзамас (144 тысячи человек) и Бор (114 тысяч жителей).

Как сообщалось ранее, полномочия по изменению границ районов могут передать в Заксобрание Нижегородской области. Напомним также, что объединение с Кстовом ранее поддержали депутаты думы Нижнего Новгорода.