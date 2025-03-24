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Общество

Нижегородские депутаты утвердили День многодетной семьи

27 марта 2025 13:42  [122] Общество
Нижегородские депутаты утвердили День многодетной семьи

В Нижегородской области официально появился новый региональный праздник — День многодетной семьи. Решение о его учреждении приняли депутаты Законодательного собрания на заседании 27 марта.

Этот праздник уже отмечается в ряде российских регионов, включая Курскую, Саратовскую, Тюменскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь и в Нижегородской области будут чествовать семьи с тремя и более детьми.

Днем празднования выбрано последнее воскресенье сентября. По словам председателя регионального парламента Евгения Люлина, эта дата выбрана не случайно.

К этому времени семьи уже завершили подготовку к учебному году, дети адаптировались к школьному процессу, а благоприятные погодные условия позволят организовать массовые мероприятия на открытом воздухе.

При выборе даты учитывались мнения заинтересованных организаций, в том числе региональной Ассоциации многодетных семей.

Учреждение праздника стало частью комплексной работы региона по поддержке семей с детьми. Депутаты уверены, что эта инициатива поможет привлечь внимание к вопросам демографии.

Как отметила председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова, многодетные семьи являются примером для общества.

"Большая дружная семья воплощает традиционные духовно-нравственные и семейные ценности. Такие семьи заслуживают уважения и поддержки. Наша задача — повышать их престиж и значимость в обществе", — подчеркнула она.

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Теги:
Законодательное собрание Многодетные семьи Праздники
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