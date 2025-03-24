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Политика

Евгений Бабаев поднял вопрос о присоединении Балахны к Нижнему Новгороду

27 марта 2025 13:54  [167] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Во время заседания нижегородского Заксобрания 27 марта депутат Евгений Бабаев поднял вопрос о возможном присоединении Балахнинского района к Нижнему Новгороду.

По мнению парламентария, после слияния Кстова и Нижнего Новгорода аналогичный процесс может быть проведен и в отношении Балахны.

Бабаев подчеркнул, что по территориальному признаку и экономическому развитию Балахнинский округ в перспективе может войти в состав областного центра.

Уже после заседания ЗСНО Евгений Бабаев в разговоре с представителями СМИ не исключил, что тема станет обсуждаться в будущем.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования 550-летия Балахны почетные жители города были отмечены наградами.

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Теги:
Балахнинский район Законодательное собрание
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