Евгений Бабаев поднял вопрос о присоединении Балахны к Нижнему Новгороду Политика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Во время заседания нижегородского Заксобрания 27 марта депутат Евгений Бабаев поднял вопрос о возможном присоединении Балахнинского района к Нижнему Новгороду.

По мнению парламентария, после слияния Кстова и Нижнего Новгорода аналогичный процесс может быть проведен и в отношении Балахны.

Бабаев подчеркнул, что по территориальному признаку и экономическому развитию Балахнинский округ в перспективе может войти в состав областного центра.

Уже после заседания ЗСНО Евгений Бабаев в разговоре с представителями СМИ не исключил, что тема станет обсуждаться в будущем.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования 550-летия Балахны почетные жители города были отмечены наградами.