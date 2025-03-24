Евгений Бабаев поднял вопрос о присоединении Балахны к Нижнему Новгороду

Во время заседания нижегородского Заксобрания 27 марта депутат Евгений Бабаев поднял вопрос о возможном присоединении Балахнинского района к Нижнему Новгороду.
По мнению парламентария, после слияния Кстова и Нижнего Новгорода аналогичный процесс может быть проведен и в отношении Балахны.
Бабаев подчеркнул, что по территориальному признаку и экономическому развитию Балахнинский округ в перспективе может войти в состав областного центра.
Уже после заседания ЗСНО Евгений Бабаев в разговоре с представителями СМИ не исключил, что тема станет обсуждаться в будущем.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования 550-летия Балахны почетные жители города были отмечены наградами.
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