Более 24 тысяч литров "паленого" алкоголя изъяли в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

По итогам 2024 года в Нижегородской области сотрудники полиции выявили и изъяли почти 24 тысячи литров нелегального алкоголя. Об этом на заседании Заксобрания 27 марта сообщил начальник регионального управления МВД Юрий Арсентьев, передает НИА "Нижний Новгород".

По данным областного Главка, всего в минувшем году по этой теме провели 1926 проверочных мероприятий, у продавцов нашли 1305 нарушений.

В частности, нижегородские полицейские при силовой поддержки Росгвардии в минувшем году задержали участников группы, которая продавала "палёнку" в собственной сети, состоящей из более чем 20 кафе и баров.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске изъяли и уничтожили около тысячи пачек контрафактных сигарет.