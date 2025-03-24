Более 24 тысяч литров "паленого" алкоголя изъяли в Нижегородской области

Фото:
По итогам 2024 года в Нижегородской области сотрудники полиции выявили и изъяли почти 24 тысячи литров нелегального алкоголя. Об этом на заседании Заксобрания 27 марта сообщил начальник регионального управления МВД Юрий Арсентьев, передает НИА "Нижний Новгород".
По данным областного Главка, всего в минувшем году по этой теме провели 1926 проверочных мероприятий, у продавцов нашли 1305 нарушений.
В частности, нижегородские полицейские при силовой поддержки Росгвардии в минувшем году задержали участников группы, которая продавала "палёнку" в собственной сети, состоящей из более чем 20 кафе и баров.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске изъяли и уничтожили около тысячи пачек контрафактных сигарет.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+