Число иностранцев с пропиской снизилось в Нижегородской области на 26% Общество

В 2024 году в Нижегородской области было зарегистрировано 196,4 тысячи иностранцев. Как сообщил начальник регионального ГУ МВД Юрий Арсентьев на заседании Заксобрания 27 марта, это на 26,4% меньше по сравнению с 2023 годом (тогда в области было зарегистрировано 268,8 тысячи мигрантов).

Всего в прошлом году из Нижегородской области выдворили 2070 мигрантов. По данным полиции, 512 преступлений в регионе в 2024 году совершили иностранцы, а в отношении самих мигрантов зафиксировано 141 правонарушение.

Что касается нарушений миграционного законодательства, то нижегородские полицейские в 2024 году выявили 9,9 тысячи таких случаев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области может быть создан новый орган по вопроса миграции.