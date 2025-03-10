61 таксиста-мигранта выдворили из Нижегородской области Общество

После отмены патентной системы в такси из Нижегородской области выдворили 61 нелегального извозчика, сообщает "Ъ-Приволжье".

Отмечается, что запрет на выдачу патентов на работу в такси, введенный в Нижнем Новгороде, привел к значительному увеличению числа протоколов против таксистов-мигрантов.

Так, лишь по статье за работу в такси без патента с июня прошлого года нижегородскими полицейскими составлено 242 протокола. Всего же на мигрантов в регионе за это период выписали 676 протоколов, в том числе, за отсутствие права управления автомобилем и незаконное предпринимательство.

Нарушения, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью и управлением транспортным средством без прав, могут не только угрожать безопасности пассажиров, но и создавать проблемы для легальных таксистов, работающих в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что на 107% вырос спрос на услуги таксистов в Нижегородской области.