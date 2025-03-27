Все ветераны ВОВ в Нижегородской области стали почетными гражданами

Звание "Почетный гражданин Нижегородской области" присвоено всем участникам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе. Об этом стало известно по итогам заседания нижегородского Заксобрания 27 марта, передает НИА "Нижний Новгород".
Спикер регионального парламента Евгений Люлин назвал данное событие уникальным, поскольку в области ежегодно лишь пять человек удостаиваются этого почетного звания.
Он добавил, что такие инициативы помогают сохранить память о героизме и самоотверженности тех, кто сражался за страну.
Всего в списке 86 ветеранов-фронтовиков, в Нижнем Новгороде 46 человек удостоены этого звания.
Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев поздравил нижегородского ветерана Василия Кузнецова со 100-летием.
Также сообщалось, что акция по сбору книг о Великой Отечественной войне проходит в Нижегородской области.
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