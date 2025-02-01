Нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы Общество

обеды Фото: Александр Воложанин

Нижегородские ветераны получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба СФР по Нижегородской области, эту выплату также получат вдовы ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, награждённые знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осаждённого Севастополя" и "Житель осаждённого Сталинграда".

Помимо этого, по 55 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Обращаться в Отделение фонда с заявлением не требуется. Все выплаты будут назначены автоматически на основе имеющихся данных и перечислены до Дня Победы.

Уточняется, что участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплата в размере 80 тысяч рублей будет произведена в дополнение к выплате в 10 тысяч рублей, которую Отделение фонда ежегодно предоставляет этой категории ветеранов в соответствии с указом президента.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти выделят 400 млн рублей на 80-летие Победы.