Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2025 12:40  [29] Созданный нижегородцем памятник Виктору Цою установят в Кирове
03 февраля 2025 12:12  [137] Нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы
03 февраля 2025 11:54  [134] Екатерина Генералова: "Программа "Герои.Нижегородская область" сегодня очень актуальна"
03 февраля 2025 11:42  [153] 13 человек заболели гепатитом А в Нижегородской области с начала года
03 февраля 2025 11:28  [153] Аэропорт Нижнего Новгорода назвал самые пунктуальные авиакомпании 2024 года
03 февраля 2025 11:26  [170] Валерий Бирюков: "Региональная программа нужна, потому что мы живем на нижегородской земле"
03 февраля 2025 10:48  [156] Нижегородцев приглашают стать донорами антирезусной плазмы для беременных
03 февраля 2025 10:10  [174] Нижегородка вошла в топ-8 конкурса "Миссис мира – 2024"
03 февраля 2025 09:28  [236] Проктолог Симонов призвал нижегородцев отказаться от туалетной бумаги
03 февраля 2025 09:13  [261] Жители Нижегородской области удивились появлению грибов в феврале
Общество

Нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы

03 февраля 2025 12:12  [137] Общество
обеды

обеды

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские ветераны получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Как сообщает пресс-служба СФР по Нижегородской области, эту выплату также получат вдовы ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, награждённые знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осаждённого Севастополя" и "Житель осаждённого Сталинграда".

Помимо этого, по 55 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Обращаться в Отделение фонда с заявлением не требуется. Все выплаты будут назначены автоматически на основе имеющихся данных и перечислены до Дня Победы.

Уточняется, что участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплата в размере 80 тысяч рублей будет произведена в дополнение к выплате в 10 тысяч рублей, которую Отделение фонда ежегодно предоставляет этой категории ветеранов в соответствии с указом президента.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти выделят 400 млн рублей на 80-летие Победы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны ВОВ Выплаты
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 09:00  [222] Ветераны-фронтовики Нижнего Новгорода получат звание Почетных граждан
27 января 2025 18:06  [616] Нижегородские власти выделят 400 млн рублей на 80-летие Победы
15 января 2025 15:47  [705] Ветеранам ВОВ, труженикам тыла и блокадникам назначены выплаты ко Дню Победы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph