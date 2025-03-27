Ученые ПИМУ создали устройство для быстрой остановки кровотечения Наука

Фото: пресс-служба ПИМУ

Группа исследователей из Приволжского медицинского университета (ПИМУ) разработала инновационное устройство, способное эффективно останавливать артериовенозное кровотечение в условиях самопомощи. Оно совмещает функции давящей повязки, жгута и медицинского турникета, но при этом проще в применении.

Как рассказали в пресс-службе медицинского вуза, уникальная разработка уже получила положительные отзывы от бойцов, участвующих в специальной военной операции. Одно из ключевых преимуществ устройства — возможность его использования одной рукой, что особенно важно в экстренных ситуациях.

Авторами проекта стали заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии Олег Военнов, студентка третьего курса лечебного факультета Людмила Петрова и технолог компании по пошиву медицинской одежды Кира Труничкина. По их словам, конструкция повязки интуитивно понятна и не требует специальных навыков для применения. Это значительно повышает шансы пострадавшего на выживание при травмах с сильной кровопотерей.

"Остановка кровотечения с помощью традиционных методов требует времени и определённой подготовки. Давящие повязки, марлевые тампоны, жгуты Эсмарха — всё это сложно использовать в порядке самопомощи. Мы создали устройство, которое позволяет остановить кровотечение даже одной рукой. Практика показала его высокую эффективность", — отметил Олег Военнов.

Разработка уже получила признание на региональном уровне. На конкурсе "РОСТ 2025" в секции "Биомед" команда заняла первое место. Сейчас авторы проекта ищут индустриального партнёра для запуска серийного производства.