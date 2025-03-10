Ученые НГТУ изобрели инновационную водородную энергоустановку

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Уникальную энерговодородную установку с комплексной системой безопасности запатентовали ученые Нижегородского политехнического университета имени Алексеева. Как сообщает пресс-служба вуза, разработка стала результатом труда группы специалистов.
Инновационная энергоустановка состоит из четырех отсеков, связанных между собой многоуровневой системой контроля и защиты.
Отмечается, что изобретение нижегородских ученых может быть использовано в сфере водородной энергетики.
Ранее сообщалось, что системы обеспечения безопасности для беспилотников разработают в НГТУ имени Алексеева. Напомним также, что пресс-служба НГТУ показала архивное видео полета ректора Сергея Дмитриева на самолете МиГ-29.
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