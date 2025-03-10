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Общество

Ученые НГТУ изобрели инновационную водородную энергоустановку

11 марта 2025 10:13  [44] Общество

Фото: пресс-служба НГТУ имени Алексеева

Уникальную энерговодородную установку с комплексной системой безопасности запатентовали ученые Нижегородского политехнического университета имени Алексеева. Как сообщает пресс-служба вуза, разработка стала результатом труда группы специалистов.

Инновационная энергоустановка состоит из четырех отсеков, связанных между собой многоуровневой системой контроля и защиты.

Отмечается, что изобретение нижегородских ученых может быть использовано в сфере водородной энергетики.

Ранее сообщалось, что системы обеспечения безопасности для беспилотников разработают в НГТУ имени Алексеева. Напомним также, что пресс-служба НГТУ показала архивное видео полета ректора Сергея Дмитриева на самолете МиГ-29.  

 

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Теги:
Изобретения Инновация НГТУ
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