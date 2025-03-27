ФСБ задержала завербованного СБУ россяинина, готовившего теракт в Москве Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 52-летнего мужчину, который планировал совершить теракт в одном из административных зданий на юго-востоке столицы. Об этом сообщает телеканал "360".

По информации источника, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Его целью было подорвать самодельное взрывное устройство в административном здании на Люблинской улице, после чего он планировал отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях против России.

Согласно информации, в здании, где предполагалось совершить взрыв, расположены различные организации, включая Центр государственных услуг, управление по вопросам миграции, а также приёмная депутата Госдумы.

Мужчину задержали, когда он забирал взрывчатку из тайника. По словам задержанного, сотрудники украинских спецслужб завербовали его в феврале. Куратор поручил ему забрать СВУ и заложить его в административном здании.

В ходе обыска у задержанного было обнаружено готовое к применению взрывное устройство массой 5 кг на основе аммонала с таймером. Также был изъят смартфон, который использовался для связи с кураторами.

Как уточнили в ФСБ, мужчина ранее был судим за убийство, вымогательство и грабёж. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Мужчина признал свою вину и начал сотрудничать со следствием.