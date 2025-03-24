27-летний нижегородец устроил теракт за деньги Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту поджога базовой станции мобильного оператора. Преступление, квалифицированное как террористический акт, совершил 27-летний житель города. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии следствия, нижегородец действовал по указанию неизвестного лица, получив задание через мессенджер, и рассчитывал на денежное вознаграждение.

Инцидент произошёл 10 марта 2025 года. Поджог был совершен на улице Затон имени 25 лет Октября (2-я линия) – злоумышленник поджёг климатический шкаф с оборудованием. В ходе оперативных мероприятий полиция установила личность подозреваемого. Им оказался житель Автозаводского района 1998 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

По данным следствия, перед поджогом подозреваемый приобрёл топливо на автозаправке, после чего направился к базовой станции с канистрой бензина. Совершив преступление, он скрылся. Его мотивом, как установили следователи, стала обещанная ему денежная награда.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, ведётся работа по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что завербованный россиянин планировал отправку заминированных посылок в Нижний Новгород.

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