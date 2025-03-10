ФСБ: нижегородцу грозит срок за сотрудничество с украинскими террористами Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Тверской и Нижегородской областям пресекли противоправную деятельность молодого человека, подозреваемого в содействии террористической деятельности.

Задержанный — 26-летний житель Нижегородской области. В ходе оперативных мероприятий установлено, что он через интернет-переписку пытался сформировать у жителя Тверской области негативное отношение к специальной военной операции и склонял его вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Целью было участие в боевых действиях против российских вооруженных сил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России (Склонение или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности).

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.