Нижегородский минград одобрил проект гостиницы в Подновье Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Гостиницу планируется построить в Слободе Подновье в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте нижегородского минграда.

В документации отмечается, что инвестором проекта выступает ООО "Русинвест". Компания намерена возвести двухэтажное здание гостиничного типа в районе дома №321Г в Подновье.

Общая площадь планируемого к застройке участка составляет 1,5 га, площадь гостиничного комплекса при этом будет не более 800 кв. метров. В документации также подчеркивается необходимость проработки создания улично-дорожной сети в районе объекта.

Как отмечают в минграде региона, целью проекта является обеспечение устойчивого развития территории. Создание гостиничного комплекса в таком живописном месте, как слобода Подновье, может значительно улучшить инфраструктуру региона и привлечь туристов.

Проект потребует согласования с рядом областных и городских ведомств. В их числе управление инженерной защиты Нижнего Новгорода, департамент транспорта администрации, управление госохраны объектов культурного наследия региона и другие.

Ранее сообщалось, что в районе площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде построят две гостиницы. Кроме того, еще один отель планируют возвести на Гребном канале Нижнего Новгорода.