Нижегородский минград одобрил проект гостиницы в Подновье

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Гостиницу планируется построить в Слободе Подновье в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте нижегородского минграда.
В документации отмечается, что инвестором проекта выступает ООО "Русинвест". Компания намерена возвести двухэтажное здание гостиничного типа в районе дома №321Г в Подновье.
Общая площадь планируемого к застройке участка составляет 1,5 га, площадь гостиничного комплекса при этом будет не более 800 кв. метров. В документации также подчеркивается необходимость проработки создания улично-дорожной сети в районе объекта.
Как отмечают в минграде региона, целью проекта является обеспечение устойчивого развития территории. Создание гостиничного комплекса в таком живописном месте, как слобода Подновье, может значительно улучшить инфраструктуру региона и привлечь туристов.
Проект потребует согласования с рядом областных и городских ведомств. В их числе управление инженерной защиты Нижнего Новгорода, департамент транспорта администрации, управление госохраны объектов культурного наследия региона и другие.
Ранее сообщалось, что в районе площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде построят две гостиницы. Кроме того, еще один отель планируют возвести на Гребном канале Нижнего Новгорода.
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