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Общество

Пять новых гостиниц построят с льготным кредитованием в Нижнем Новгороде

17 февраля 2025 11:00  [174] Общество

В 2026-2028 годах в Нижнем Новгороде планируется открыть пять новых гостиниц с привлечением льготного кредитования. Как сообщили ИА "Время Н" в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, это увеличит номерной фонд региона на 799 номеров.  

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в конкурсных отборах по субсидированию строительства модульных гостиниц в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Также инвесторы могут подать заявки на льготное кредитование при реализации крупных гостиничных проектов.  

Кроме того, в 2025 году в регионе планируется открытие новых гостиниц в Нижнем Новгороде, Чкаловске, Дзержинске и Большеболдинском округе.  

Ранее власти региона предложили инвесторам преобразовывать исторические здания в гостиничные объекты, что может стать дополнительным стимулом для развития туристической инфраструктуры.

Сообщалось, что турпоток в Нижегородскую область обновил рекорд.

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Теги:
Гостиницы Нацпроект Туризм
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