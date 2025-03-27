Воспитывающей 12 детей нижегородке присвоено звание "Мать-героиня"

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Жительница Лукояновского округа Наталия Склянчук стала первой нижегородкой, которой президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня". Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Отметим, что звание присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей.
О произошедшем в своем телеграм-канале высказался губернатор Нижегородской области. По его словам, Наталия вместе с супругом Игорем воспитывает 12 детей. Семья Склянчук крайне творческая: не раз побеждала в разнообразных семейных конкурсах.
"Все вместе ведут большое подсобное хозяйство. И таких примеров в нашем регионе много, гордимся каждой семьей! Поздравляю Наталию с заслуженным званием!" - добавил губернатор Нижегородской области.
Глеб Никитин также выразил уверенность в том, что принимаемые на уровне региона меры и меры, включенные в национальный проект "Семья", помогут еще многим парам познать радость родительства и стать многодетными.
Напомним, что в Нижегородской области учрежден День многодетной семьи.
Сообщалось также, что многодетные семьи смогут получать ежегодные выплаты в России с июня 2026 года.
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