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Общество

Воспитывающей 12 детей нижегородке присвоено звание "Мать-героиня"

28 марта 2025 18:49  [149] Общество
Воспитывающей 12 детей нижегородке присвоено звание Мать-героиня

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Жительница Лукояновского округа Наталия Склянчук стала первой нижегородкой, которой президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня". Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Отметим, что звание присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

О произошедшем в своем телеграм-канале высказался губернатор Нижегородской области. По его словам, Наталия вместе с супругом Игорем воспитывает 12 детей. Семья Склянчук крайне творческая: не раз побеждала в разнообразных семейных конкурсах.

"Все вместе ведут большое подсобное хозяйство. И таких примеров в нашем регионе много, гордимся каждой семьей! Поздравляю Наталию с заслуженным званием!" - добавил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин также выразил уверенность в том, что принимаемые на уровне региона меры и меры, включенные в национальный проект "Семья", помогут еще многим парам познать радость родительства и стать многодетными.

Напомним, что в Нижегородской области учрежден День многодетной семьи.

Сообщалось также, что многодетные семьи смогут получать ежегодные выплаты в России с июня 2026 года.

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Теги:
Владимир Путин Многодетные семьи Награды
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