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Общество

Около тысячи нижегородских многодетных семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

10 января 2025 13:23  [38] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в 2024 году многодетным семьям выдали 670 земельных участков и 400 сертификатов на улучшение жилищных условий.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, поддержка семей и детства – одна из ключевых задач, которую ставит президент России Владимир Путин.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что предоставление земельных участков и жилищных сертификатов многодетным семьям – очень востребованная мера поддержки.

"В Год семьи приняли масштабные поправки в законодательство, регулирующее эту сферу. Обязательно продолжим эту работу и дальше. В ближайшие годы, в Пятилетие семьи в Нижегородской области, перед нами стоят очень масштабные и амбициозные задачи по поддержке детей и родителей", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также правительство Нижегородской области и Заксобрание исключили одно из требований при получении земельных участков или сертификатов на улучшение жилищных условий – пятилетний срок постоянной регистрации на территории Нижегородской области для многодетных семей, где родители являются военнослужащими. Помимо этого, участникам СВО, которые уже получили земельный участок в составе многодетной семьи, предоставили право на бесплатное получение земли для ведения личного подсобного хозяйства.

Кроме того, увеличились размеры земельного участка для ИЖС для многодетных семей,воспитывающих пятерых детей. Раньше такие семьи могла получить земельный участок площадью от 600 до 1500 кв. м, то теперь размер участка может быть площадью от 1000 до 3000 кв. м.

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, в настоящее время формируется примерно 450 участков для многодетных семей в деревне Охотино Богородского округа. Кроме того, завершен первый этап строительства инфраструктуры в деревне Оманово Борского округа. Здесь построили дороги и инженерные коммуникации.

В 2024 году в регионе ввели норму, которая дает возможность направить средства жилищного сертификата на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредитному договору на приобретение строящегося жилья в многоквартирном жилом доме. Также в Нижегородской области увеличили номинал жилищного сертификата – до 600 тысяч рублей.

По словам министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, в общей сложности с момента принятия профильных законов нижегородские многодетные семьи получили более 1,5 тысяч сертификатов на улучшение жилищных условий и более 8,4 тысячи земельных участков.

Отмечается, что подать документы на оформление жилищного сертификата нижегородские многодетные семьи могут в нижегородское Минимущество, а также через региональный портал "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что сроки постановки многодетных семей на учет сократили в Нижегородской области.

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Теги:
Госуслуги Земля Многодетные семьи
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