График движения автобусов изменится на площади Горького с 1 апреля

С 1 апреля в центре Нижнего Новгорода начнется масштабный ремонт, который продлится четыре месяца. В связи с этим Центр развития транспортных систем региона обновил схему движения общественного транспорта.
Автобусы, которые раньше проезжали через Малую Покровскую, теперь будут следовать по улицам Горького и Ильинской. Изменения затронут несколько маршрутов, включая А-18, А-22, А-26, А-41, А-43, А-94, А-36, Т-57, А-5 и А-42. Полную схему движения можно найти ниже.
Обновленный маршрут поможет снизить возможные неудобства для пассажиров. Тем не менее, жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать свои поездки.
Подробнее о перекрытии Малой Покровской мы рассказывали здесь.
Напомним также, что с 30 марта начнется ремонт трамвайных путей на площади Лядова рядом с ТЦ "Небо".
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