Трамвайные пути начнут менять на площади Лядова с 30 марта Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде с 30 марта начнется реконструкция участка трамвайной линии на площади Лядова. Как рассказали в "Центре развития транспортных систем" региона, подрядчик приступит к замене рельсов на участке от ТЦ "Небо" до улицы Красносельской.

Из-за начала ремонтных работ с 30 марта по 30 июня трамвайный маршрут № 27 изменит схему движения. Так, вагон будет следовать до улицы Кулибина по маршруту депо № 1– Лапшиха – улицы Ошарская – Белинского – Кулибина.

Ранее сообщалось, что замена трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде должна завершиться до сентября.

Кроме того, до конца сентября планируется закончить ремонт трамвайных путей на Автозаводе.