Трамвайные пути начнут менять на площади Лядова с 30 марта

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В Нижнем Новгороде с 30 марта начнется реконструкция участка трамвайной линии на площади Лядова. Как рассказали в "Центре развития транспортных систем" региона, подрядчик приступит к замене рельсов на участке от ТЦ "Небо" до улицы Красносельской.
Из-за начала ремонтных работ с 30 марта по 30 июня трамвайный маршрут № 27 изменит схему движения. Так, вагон будет следовать до улицы Кулибина по маршруту депо № 1– Лапшиха – улицы Ошарская – Белинского – Кулибина.
Ранее сообщалось, что замена трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде должна завершиться до сентября.
Кроме того, до конца сентября планируется закончить ремонт трамвайных путей на Автозаводе.
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