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Спорт

Футболист-любитель упал замертво на тренировке в Выксе

29 марта 2025 11:09  [57] Спорт
Футболист-любитель упал замертво на тренировке в Выксе

В Выксе 29-летний мужчина потерял сознание и умер во время тренировки по футболу, сообщает телеграм-канал Ni Mash.  

Компания игроков арендовала зал в одном из местных физкультурно-оздоровительных комплексов. По предварительной информации, у погибшего были проблемы с сердцем, и он носил кардиостимулятор, но не сообщал об этом окружающим.  

Попытки оказать пострадавшему первую помощь не дали результата – мужчина скончался на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось об инциденте с детским футбольным тренером в Нижнем Новгороде. Отец воспитанника нижегородского "Радия" избил специалиста. Роструд начал проверку. 

Также мы рассказывали, что нижегородские врачи спасли колено футболиста после серьезной травмы. 

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Теги:
Выкса Смертность Футбол
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