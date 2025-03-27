Футболист-любитель упал замертво на тренировке в Выксе Спорт

В Выксе 29-летний мужчина потерял сознание и умер во время тренировки по футболу, сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Компания игроков арендовала зал в одном из местных физкультурно-оздоровительных комплексов. По предварительной информации, у погибшего были проблемы с сердцем, и он носил кардиостимулятор, но не сообщал об этом окружающим.

Попытки оказать пострадавшему первую помощь не дали результата – мужчина скончался на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

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