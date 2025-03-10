Избиение тренера нижегородского "Радия" закончилось проверкой Роструда Общество

В ситуации с избиением в Нижнем Новгороде отцом тренера своего сына-футболиста разбирается региональная инспекция по труду.

Как сообщает телеграм-канал ведомства, конфликт тренера по футболу и папы одного из учеников произошел на территории спортшколы "Радий".

В результате спортивный работник получил серьезные травмы.

Отмечается, что трудовая инспекция изучает все обстоятельства происшествия, включая возможные нарушения трудового законодательства и условий безопасности на рабочем месте. Также организовано взаимодействие с компетентными органами. В частности, будет установлено, действительно ли конфликт произошел в рамках спортивной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде фельдшер скорой помощи был избит на рабочем месте.