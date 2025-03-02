Нижегородские врачи спасли колено футболиста после серьезной травмы Общество

Врачи Нижнего Новгорода провели успешную операцию нападающему мини-футбольных клубов "ГК Инструмент" и "Шахтёр Пешелань" Александру Наумову. Об этом сообщил Telegram-канал "Бокал прессека".

Спортсмен получил повреждение хряща в колене — одна из самых распространённых травм среди футболистов, возникающая из-за ударов и резких движений на поле.

Как рассказал травматолог Алексей Крупко, врачам удалось сохранить хрящ. Для восстановления сустава использовали гидроколлоидный гель, который со временем затвердеет, но при этом сохранит эластичность. Под его защитой хрящевая ткань сможет полностью восстановиться, а сам материал со временем рассосётся.