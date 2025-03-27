Паводок в Нижегородской области оказался неопасным Общество

Весной этого года уровень воды в реках Нижегородской области не достиг опасных значений, сообщили телеканалу "Волга" в Верхне-Волжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Объём половодья оказался значительно ниже обычных показателей, и на территории региона не было зафиксировано чрезвычайных происшествий.

Суммарный поток воды в Волжско-Камском каскаде составил от 100 до 128 кубических метров в секунду, что является одним из самых низких уровней за всю историю наблюдений. Несмотря на это, специалисты энергетических компаний заранее подготовились к возможным изменениям. Так, на данный момент Рыбинское водохранилище заполнено лишь на 55%, что может повлиять на ход навигации.

По словам Людмилы Филиной, начальника Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС, снег сошёл практически по всей области, за исключением северных районов, где остались лишь отдельные участки леса и овраги. Это обстоятельство, по её мнению, не даёт возможности для формирования полноценной волны весеннего половодья, как это происходит в другие годы.

Как пояснила Любовь Махова, и. о. руководителя Верхне-Волжского Водного управления, в этом году особое внимание уделяется наполнению Горьковского водохранилища до нужного уровня для навигации. Для этого были установлены минимальные режимы сброса воды с Рыбинского и Нижегородского гидроузлов с целью накопления воды и создания оптимальных условий для водопользования в дальнейшем.

Алексей Кочетов, начальник отдела регулирования движения судов ФБУ "Администрация Волжского бассейна", отметил, что навигация в 2024 году прошла без серьёзных изменений и сбоев, благодаря боковому притоку, который позволил сохранить расписание пассажирского флота. Он добавил, что год обещает быть историческим, но, несмотря на минимальные показатели воды, специалисты ориентируются на опыт навигации 2014 года.

Александр Гойзенбанд, директор филиала ПАО "РусГидро" — "Нижегородская ГЭС", подчеркнул, что в текущих условиях может не быть непрерывной навигации, как это было в прошлые годы. Он отметил, что в этом году возможны сбросы воды для обеспечения судоходства, что напоминает ситуацию 2014-2015 годов.

Ранее выяснилось, что монтаж понтонного моста через Оку в Павлове начнется 29 марта.