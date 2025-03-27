Глава Сокольского округа впервые вышел на связь с подписчиками после жуткого ДТП

Фото:
Глава местного самоуправления муниципального округа Сокольский Александр Созонов впервые вышел на связь с подписчиками после жуткого ДТП под Городцом. Утром 30 марта чиновник опубликовал трогательный пост в личном телеграм-канале, посвященный дню рождения дочери.
Пост начинается со слов "Дорогая моя доченька!" Отец пожелал дочери счастья, здоровья и благополучия, а также легко справляться со всеми трудностями.
Отметим, что о случившемся 24 марта инциденте чиновник публично не высказывался. О происшествии стало известно из соцсетей. Утверждалось, что глава МСУ попал в ДТП по дороге в Нижний Новгород. Вскоре эти данные были официально подтверждены. По информации Гострудинспекции, вместе с Созоновым пострадал и его водитель. Второму повезло меньше.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+