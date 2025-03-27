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Общество

Глава Сокольского округа впервые вышел на связь с подписчиками после жуткого ДТП

30 марта 2025 08:08  [107] Общество
Глава Сокольского округа впервые вышел на связь с подписчиками после жуткого ДТП

Фото: телеграм-канал Александра Созонова

Глава местного самоуправления муниципального округа Сокольский Александр Созонов впервые вышел на связь с подписчиками после жуткого ДТП под Городцом. Утром 30 марта чиновник опубликовал трогательный пост в личном телеграм-канале, посвященный дню рождения дочери. 

Пост начинается со слов "Дорогая моя доченька!" Отец пожелал дочери счастья, здоровья и благополучия, а также легко справляться со всеми трудностями. 

Отметим, что о случившемся 24 марта инциденте чиновник публично не высказывался. О происшествии стало известно из соцсетей. Утверждалось, что глава МСУ попал в ДТП по дороге в Нижний Новгород. Вскоре эти данные были официально подтверждены. По информации Гострудинспекции, вместе с Созоновым пострадал и его водитель. Второму повезло меньше

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Теги:
Сокольский г.о. Социальные сети чиновники
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