Глава Сокольского округа впервые вышел на связь с подписчиками после жуткого ДТП Общество

Фото: телеграм-канал Александра Созонова

Глава местного самоуправления муниципального округа Сокольский Александр Созонов впервые вышел на связь с подписчиками после жуткого ДТП под Городцом. Утром 30 марта чиновник опубликовал трогательный пост в личном телеграм-канале, посвященный дню рождения дочери.

Пост начинается со слов "Дорогая моя доченька!" Отец пожелал дочери счастья, здоровья и благополучия, а также легко справляться со всеми трудностями.

Отметим, что о случившемся 24 марта инциденте чиновник публично не высказывался. О происшествии стало известно из соцсетей. Утверждалось, что глава МСУ попал в ДТП по дороге в Нижний Новгород. Вскоре эти данные были официально подтверждены. По информации Гострудинспекции, вместе с Созоновым пострадал и его водитель. Второму повезло меньше.