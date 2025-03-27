Что известно о состоянии главы Сокольского округа после страшного ДТП Происшествия

Фото: Гострудинспекция по региону

В Нижегородской области ведётся расследование обстоятельств аварии, в которую попал глава местного самоуправления Сокольского округа. ДТП произошло утром 24 марта на 9-м километре трассы Городец – Зиняки – Кантаурово.

В момент происшествия 47-летний чиновник вместе с 61-летним водителем администрации направлялся в Нижний Новгород в служебной машине. После аварии обоих доставили в больницу с различными травмами.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, глава администрации отделался лёгкими ушибами и ссадинами, а у водителя медики диагностировали серьёзные повреждения, в том числе ушиб головного мозга и оглушение.

Гострудинспекция проводит расследование, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.