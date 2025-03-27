Что известно о состоянии главы Сокольского округа после страшного ДТП

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В Нижегородской области ведётся расследование обстоятельств аварии, в которую попал глава местного самоуправления Сокольского округа. ДТП произошло утром 24 марта на 9-м километре трассы Городец – Зиняки – Кантаурово.
В момент происшествия 47-летний чиновник вместе с 61-летним водителем администрации направлялся в Нижний Новгород в служебной машине. После аварии обоих доставили в больницу с различными травмами.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, глава администрации отделался лёгкими ушибами и ссадинами, а у водителя медики диагностировали серьёзные повреждения, в том числе ушиб головного мозга и оглушение.
Гострудинспекция проводит расследование, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.
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