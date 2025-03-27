Верёвочный аттракцион вновь открыли в нижегородской "Швейцарии" Общество

В парке "Швейцария" Нижнего Новгорода после зимнего перерыва снова заработал верёвочный аттракцион. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

Согласно информации, перед открытием прошел сезонный ремонт. Также специалисты тщательно проверили оборудование для "альпинистов".

Ранее стало известно, что средний возраст аттракционов в парках Нижнего Новгорода составляет почти 11 лет.

Также сообщалось, что около парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде появится еще 74 парковочных места. Кроме того, в "Швейцарии" планируется высадить экзотические растения.