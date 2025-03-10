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Экономика

Нижегородская "Швейцария" окупила лишь пятую часть своих расходов в 2024 году

17 марта 2025 16:59  [116] Экономика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2024 году расходы парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде составили 408,8 млн рублей. Об этом на заседании гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству сообщил директор учреждения Олег Шувалов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

При этом, по его словам, собственные доходы парка составили 88 млн рублей или 21,5% от всех расходов. Ситуация в этом направлении улучшилась по сравнению с 2023-м, когда парк окупил лишь 17% расходов. 

Больше всего израсходовали на содержание территории —74,4 млн рублей, проведение культурно-массовых мероприятий — 60,3 млн рублей, на организацию ледового комплекса —58,9 млн рублей, на обеспечение безопасности  — 54,8 млн рублей и на зарплату — 52,2 млн рублей. 

Шувалов добавил, что общая доходная часть бюджета в 2024 года составила 427,9 млн рублей. 

"Включая средства субсидии из местного бюджета — 320,4 млн рублей, средства, полученные за счет приносящей доход деятельности — 95,2 млн рублей, в том числе выплата по страховому возмещению по пожару, а также средства, полученные в виде гранта президентского фонда культурных инициатив в размере 12,3 млн рублей на реализацию проекта джазового фестиваля "Осень в "Швейцарии", - сказал он. 

На 2025 год утвержденный бюджет парка за счет средств субсидии из городского бюджета составляет 301,1 млн рублей, за счет приносящей доход деятельности — 75 млн рублей или 20% от утвержденного текущего бюджета. 

"Пока эта сумма контрольная и плановая, мы, конечно, будем стремиться, чтобы доходность учреждения росла", - добавил Шувалов. 

Ранее стало известно, что в парке "Швейцария" хотят высадить экзотические растения. 

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Теги:
Гордума Парк Швейцария
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