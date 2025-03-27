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Общество

Балахна решила ввести туристический сбор с 1 апреля

31 марта 2025 10:28  [66] Общество

В Балахнинском округе Нижегородской области с 1 апреля вводится туристический сбор, сообщает ИА "Время Н".

Введение туристического налога в Балахне и других муниципалитетах Нижегородской области, безусловно, может повлиять на развитие туристической инфраструктуры. Это позволит улучшить качество услуг и создать более привлекательные условия для путешественников.

Сбор в размере 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки, кажется разумным шагом, особенно если средства будут направлены на улучшение инфраструктуры. Это может включать в себя развитие гостиничного сервиса, благоустройство общественных пространств и организацию различных мероприятий, что, в свою очередь, привлечет больше туристов в город и регион в целом.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде пока не планируют вводить туристический налог.

 

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Теги:
Балахнинский район Налоги Туризм
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