Нижегородцам объяснили, как введение турналога повлияет на цены в отелях Общество

С 1 января 2025 года субъекты Российской Федерации получили возможность устанавливать и взимать туристический сбор. В Нижегородской области он будет действовать в трёх округах: Кстовском, Балахнинском и Городецком. Заведующая кафедрой математической экономики НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Екатерина Креховец поделилась с редакцией pravda-nn.ru мнением о том, как это повлияет на стоимость отдыха для туристов.

По словам Креховец, налог будут платить физические и юридические лица, предоставляющие гостиничные услуги. Однако изменения почувствуют и те, кто пользуется этими услугами. Налог будет распределяться между продавцами и покупателями.

"Увеличение расходов компаний неизбежно приведёт к пересчёту себестоимости услуг и, как следствие, к росту потребительских цен", — отметила Екатерина Креховец.

На сколько вырастут цены, будет зависеть от множества факторов. Например, уровень спроса на услуги в конкретном регионе. Также на цену повлияет то, как компании будут рассчитывать себестоимость своих гостиничных услуг.

Размер налога, который предстоит заплатить туристам, будет зависеть от того, насколько эластичен спрос на туристические услуги. Этот параметр показывает, как изменится спрос в ответ на изменение стоимости.

Ранее сообщалось, что закон о введении туристического налога с 2025 года подписал президент Владимир Путин.

Также сообщалось, что курортный сбор в России станет туристическим налогом и вырастет до 5%.