Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2025 14:36  [13] РЖД займется реконструкцией перегона Окская - Сортировочный в Нижегородской области
15 января 2025 14:29  [46] Нижегородцам объяснили, как введение турналога повлияет на цены в отелях 
15 января 2025 14:16  [68] Огромная пробка образовалась из-за ДТП с тремя авто в Кстове
15 января 2025 13:57  [90] Программу маткапитала продляют до 2030 года и планируют расширить
15 января 2025 13:49  [119] Племзавод затапливает навозом поселок в Семеновском округе
15 января 2025 13:11  [190] Треснувший дом на улице Коломенской снесут
15 января 2025 13:04  [123] Два международных рейса задержали из нижегородского аэропорта 15 января
15 января 2025 12:44  [143] Многодетная нижегородка выиграла 10 миллионов рублей в жилищной лотерее
15 января 2025 12:38  [122] 220 многодетных родителей трудоустроили в Нижегородской области в Год семьи
15 января 2025 12:15  [135] Купеческому дому Исаака Рязанова в Городце ищут инвесторов для восстановления
Общество

Нижегородцам объяснили, как введение турналога повлияет на цены в отелях 

15 января 2025 14:29  [46] Общество

С 1 января 2025 года субъекты Российской Федерации получили возможность устанавливать и взимать туристический сбор. В Нижегородской области он будет действовать в трёх округах: Кстовском, Балахнинском и Городецком. Заведующая кафедрой математической экономики НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Екатерина Креховец поделилась с редакцией pravda-nn.ru  мнением о том, как это повлияет на стоимость отдыха для туристов.

По словам Креховец, налог будут платить физические и юридические лица, предоставляющие гостиничные услуги. Однако изменения почувствуют и те, кто пользуется этими услугами. Налог будет распределяться между продавцами и покупателями.

"Увеличение расходов компаний неизбежно приведёт к пересчёту себестоимости услуг и, как следствие, к росту потребительских цен", — отметила Екатерина Креховец.

На сколько вырастут цены, будет зависеть от множества факторов. Например, уровень спроса на услуги в конкретном регионе. Также на цену повлияет то, как компании будут рассчитывать себестоимость своих гостиничных услуг.

Размер налога, который предстоит заплатить туристам, будет зависеть от того, насколько эластичен спрос на туристические услуги. Этот параметр показывает, как изменится спрос в ответ на изменение стоимости.

Ранее сообщалось, что закон о введении туристического налога с 2025 года подписал президент Владимир Путин.

Также сообщалось, что курортный сбор в России станет туристическим налогом и вырастет до 5%.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги Отдых Туризм
Поделиться:
Новости по теме
13 января 2025 17:42  [377] Туристический налог ввели в Кстовском районе с 1 января
09 января 2025 18:34  [576] Туристический налог ввели в Балахнинском районе
12 июля 2024 19:09  [1118] Путин подписал закон о введении туристического налога с 2025 года
03 июля 2024 09:33  [863] Курортный сбор в России станет туристическим налогом и вырастет до 5%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph