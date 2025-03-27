Площадь Лядова частично перекрыли из-за ремонта трамвайных путей — видео Общество

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Площадь Лядова, как и было обещано, с 30 марта частично перекрыли из-за ремонта трамвайных путей. Работы ведутся на участке от ТЦ "Небо" до Красносельской улицы.

В понедельник утром там побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород", который не заметил, чтобы дорожная ситуация сильно ухудшилась. Вполне привычное (для тех мест) неспешное движение транспорта.

Завершить перекладку путей планируют до 30 июня.

Напомним, что с 1 апреля проезд ограничат также на Малой Покровской улице. В связи с этим на площади Горького изменится график движения общественного транспорта.