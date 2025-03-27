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Общество

Маршрут Т-59 заменят новым автобусным направлением в Нижнем Новгороде

28 марта 2025 08:01  [1] Общество
Маршрут Т-59 заменят новым автобусным направлением в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде готовятся запустить автобусный маршрут А-59, который свяжет микрорайон Юг с посёлком Новая Стройка. Он придёт на смену Т-59, который в настоящее время соединяет Красное Сормово и жилой комплекс "Торпедо".  

Как сообщили в Центре развития транспортных систем, перевозки по Т-59 прекратятся 11 апреля — в этот день истечёт срок действия разрешения у компании "Мещеряков и К". О точной дате выхода на линию автобусов А-59 будет объявлено дополнительно.  

Маршрут нового направления пройдёт через Южный бульвар, улицу Янки Купалы, Южное шоссе, улицу Веденяпина, проспект Ленина, улицы Космонавта Комарова, Памирскую, Баумана, Голубева, Молитовскую, площадь Комсомольскую, Комсомольское шоссе, проспект Героев, улицы Просвещенскую, Рябцева, Ярошенко и Чаадаева.  

Ранее сообщалось, что в связи с поэтапным перекрытием Малой Покровской с 1 апреля по 31 июля в городе изменятся схемы движения 12 автобусных маршрутов.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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