Около 765 млн рублей выделят на реконструкцию дорог в Започаинье

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На капитальный ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети в районе Започаинья планируют выделить порядка 765 млн рублей. Средства собираются заложить в бюджеты города и области на 2025–2026 годы. Такая информация содержится в проекте решения, подготовленном к рассмотрению городской думой.
Большая часть финансирования — 757,3 миллиона рублей — предусмотрена на 2026 год. Эти деньги направят на обновление четырёх участков дорог: на улице Гоголя — от Малой Покровской до дома № 7 по Суетинской, на Сергиевской — от Гоголя до Добролюбова, на Обозной — от Малой Покровской до Маслякова, а также на Маслякова — от площади Горького до Похвалинского съезда.
В 2025 году планируется начать подготовительные работы по двум другим объектам — на Ильинской улице и в Плотничном переулке. Первый участок находится между улицами Красносельской и Добролюбова, на его реконструкцию хотят направить 6,2 млн рублей. Второй — между Сергиевской и Ильинской, на него планируется потратить около 2,2 млн. Впрочем, оба проекта пока не прошли государственную экспертизу: в марте они были отклонены.
Отдельной строкой в бюджете идет строительство новой дороги к будущему IT-кампусу в районе метромоста. Она должна соединить улицу Шевченко с проездом от Малой Ямской до дома № 17 в Больших Оврагах. На этот проект заложат 81 млн рублей в 2025 году и ещё 88,5 млн — в 2026-м. Ранее в региональном Минфине сообщали, что общая стоимость строительства может приблизиться к 300 млн рублей.
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