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Происшествия

Нижегородскую деревню затопило навозом

29 января 2025 12:27  [119] Происшествия

Фото: скриншот видео "Кстати..."

Деревню Борисово-Покровское в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области накрыла лавина коровьего навоза.

Как сообщается в сюжете программы "Кстати..." (16+), рядом с деревней расположен сельскохозяйственный кооператив "Нижегородец", который занимается сбором и хранением навоза на окружающих холмах.

По данным представителей предприятия, такое расположение отходов было предусмотрено на этапе проектирования и строительства объекта. Отмечается, что ранее подобных случаев не было, но из-за аномально тёплой погоды произошло разрушение оградительных сооружений.

Владельцы земельных участков выражают недовольство тем, что такое использование земли разрешено законом и что местные власти не учли их интересы. Теперь, помимо постоянного неприятного запаха навоза, который появляется каждое лето, им приходится сталкиваться с проблемой затопления. 

Местные опасаются, что инцидент может отразиться на качестве вода, поскольку в каждом доме в деревне есть свои водозаборы, скважины, откуда люди берут воду. Кроме того, собственники земельных участков считают, что потоп нанес их садам и огородам серьёзный урон. Были уничтожены ягодные кустарники, цветочные клумбы и редкие сорта плодовых деревьев, которые стоили дорого.

Между тем глава фермерского хозяйства Сергей Втюрин признаёт свою ответственность за сложившуюся ситуацию. Он обещает устранить проблему с навозом в ближайшее время, но не называет точных сроков.

Ранее сообщалось, что племзавод затопил навозом поселок в Семеновском округе.

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Теги:
Дальнеконстантиновский район Экология
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