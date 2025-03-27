ДТП с маршруткой Т-65 на улице Чаадаева привело к доследственной проверке Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Утром 31 марта на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде пассажирский автобус Т-65 не разминулся с легковым автомобилем. По данным СУ СКР в Нижегородской области, в результате ДТП троим пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь.

Следственный комитет уже взялся за дело и проводит проверку: выясняют, кто виноват и соблюдались ли правила безопасности при перевозке пассажиров.

Ранее инцидентом заинтересовались прокуратура и Гострудинспеция.