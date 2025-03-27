Роструд расследует ДТП с участием автобуса Т-65 в Нижнем Новгороде Происшествия

Роструд выясняет подробности аварии с рейсовым автобусом Т-65 и легковушкой на улице Чаадаева, сообщили в Гострудинспекции по региону.

Напомним, утром 31 марта маршрутка столкнулась с машиной по вине водителя автобуса, который не выдержал безопасную дистанцию. Трех пассажирок общественного транспорта, пострадавших при ДТП, госпитализировали.

Как сообщил главный инспектор труда по региону, обстоятельства происшествие и наличие трудовых отношений устанавливаются при взаимодействии с профильными ведомствами.

Ранее сообщалось, пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Выксе.