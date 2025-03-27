ДТП с автобусом Т-65 на Чаадаева закончилось проверкой прокуратуры

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Прокуратура Нижегородской области устанавливает обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса Т-65 и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По информации ГАИ по региону, около 8:45 утра 31 марта маршрутка столкнулась с автомобилем в районе улицы Чаадаева. Виновником является водитель автобуса, не выдержавший безопасную дистанцию.
При ДТП пострадали три женщины, находившиеся в автобусе. Их госпитализировали.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, действия правоохранительных органов координируются прокуратурой.
Ранее сообщалось, прокуратура проводит проверку из-за возгорания пассажирского автобуса 29 марта в Нижнем Новгороде.
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