ДТП с автобусом Т-65 на Чаадаева закончилось проверкой прокуратуры Происшествия

Фото: ГАИ по региону

Прокуратура Нижегородской области устанавливает обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса Т-65 и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации ГАИ по региону, около 8:45 утра 31 марта маршрутка столкнулась с автомобилем в районе улицы Чаадаева. Виновником является водитель автобуса, не выдержавший безопасную дистанцию.

При ДТП пострадали три женщины, находившиеся в автобусе. Их госпитализировали.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, действия правоохранительных органов координируются прокуратурой.

Ранее сообщалось, прокуратура проводит проверку из-за возгорания пассажирского автобуса 29 марта в Нижнем Новгороде.