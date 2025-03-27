Парковку на улице 40 лет Победы ограничат с 18 апреля

В Нижнем Новгороде с 18 апреля 2025 года вводится ограничение на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы 40 лет Победы.
Нововведение затронет территорию в районе домов №12, №13, а также рядом со строительной площадкой. Ограничение будет действовать ежедневно с 08:00 до 18:00.
Автомобили, оставленные в зоне действия новых дорожных знаков, будут перемещаться на охраняемую стоянку.
Причиной изменений стало обеспечение беспрепятственного проезда крупногабаритной строительной техники к стройплощадке.
Водителям рекомендуется заранее уточнить актуальные правила парковки на этом участке и строго следовать требованиям дорожных знаков.
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