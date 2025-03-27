Роспотребнадзор предположил, что вирус с кровавым кашлем вызвала микоплазменная инфекция

Неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и повышение температуры, может быть связан с микоплазменной инфекцией. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает телеканал "360".
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в стране зафиксированы случаи заболевания с высокой температурой и кровью при отхаркивании, при этом тесты на ковид и грипп у пациентов отрицательные.
Роспотребнадзор оперативно отреагировал на эту информацию и взял её под контроль. Позже ведомство сообщило, что в России не было выявлено новых инфекций или вирусов с существенными мутациями.
Роспотребнадзор задал редакции Telegram-канала вопросы о том, когда заболели люди и куда они обращались за помощью. Согласно данным редакции, известно о пяти похожих случаях на территории Москвы и Московской области за неопределённый период.
В Роспотребнадзоре отметили, что официальный ответ редакции подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с выявленными случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией.
Ранее о "неизвестном вирусе" с кровавым кашлем высказался эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что пока не проведено хотя бы одно исследование, делать выводы рано.А нижегородский инфекционист Екатерина Кулова предположила, что сообщения о якобы новом вирусе, распространяющемся в России, на самом деле могут быть связаны с сезонным метапневмовирусом.
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