Нижегородский врач объяснила природу "неизвестного вируса" с кровавым кашлем Общество

Сообщения о якобы новом вирусе, распространяющемся в России, на самом деле могут быть связаны с сезонным метапневмовирусом. Такое мнение высказала инфекционист Екатерина Кулова, комментируя ситуацию по просьбе телеграм-канала "Бокал прессека".

По её словам, большинство вирусных инфекций, выявленных в этом сезоне, — это ОРВИ, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, аденовирусы, а также коронавирусы и метапневмовирус. Кроме того, продолжают фиксироваться случаи гриппа типов А и B.

Эксперт отметила, что метапневмовирус ежегодно циркулирует среди населения, передаётся воздушно-капельным путём и чаще всего поражает нижние дыхательные пути. Отличить его от других вирусов сложно из-за схожих симптомов, но лечение в любом случае остаётся симптоматическим, так как специфической противовирусной терапии не существует.

Вакцины против этого вируса тоже нет, однако, по словам врача, болезнь редко приводит к серьёзным осложнениям.

Кулова напомнила, что для защиты от вирусных инфекций важно соблюдать простые профилактические меры: регулярно мыть руки, избегать контактов с заболевшими и не посещать людные места при первых признаках болезни. Она также подчеркнула, что ношение маски требуется только тем, кто уже болеет, а здоровым людям это не приносит пользы.

Особую осторожность, по её словам, следует соблюдать родителям маленьких детей и людям с ослабленным иммунитетом, так как у них вирусные инфекции протекают тяжелее.

Ранее о "неизвестном вирусе" с кровавым кашлем высказался эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.