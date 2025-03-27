Онищенко призвал не спешить с выводами о новом вирусе в России Общество

Сведения о якобы новом вирусе, распространяющемся в России, требуют тщательной проверки. Пока не проведено хотя бы одно исследование, делать выводы рано, заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в стране зафиксированы случаи заболевания с высокой температурой и кровью при отхаркивании, при этом тесты на ковид и грипп у пациентов отрицательные.

По словам Онищенко, в Санкт-Петербурге работает институт имени Пастера, который специализируется на изучении гриппа, и в его официальных отчетах нет сведений о новом вирусе.

"Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, но и нагнетать тоже не стоит. Мы ее внимательно изучим. Скорее всего, речь идет не о вирусе. Надо дождаться хотя бы одного исследования и понять, где именно были зарегистрированы эти случаи", — пояснил он.

Эксперт отметил, что высокая температура может быть симптомом тяжелого течения другого заболевания, а кровь при отхаркивании — индивидуальной особенностью организма.

"Напомню, что важно внимательно следить за своим здоровьем, заботиться о детях и пожилых родственниках, своевременно принимать меры. И, конечно, не забывать, что медицина всегда готова помочь, если вы к ней обратитесь", — добавил Онищенко.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация находится под контролем, а все имеющиеся данные были запрошены для проверки.

Ранее сообщалось, что ОРВИ сбавляет обороты в Нижегородской области. По последним данным, сейчас на карантин закрыта лишь одна школа.

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