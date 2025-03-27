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Общество

Просадка грунта на Заречном бульваре вынудила ввести режим повышенной готовности

01 апреля 2025 09:00  [354] Общество
Просадка грунта на Заречном бульваре вынудила ввести режим повышенной готовности

В Нижнем Новгороде на Заречном бульваре введён режим повышенной готовности из-за аварийной ситуации, вызванной просадкой грунта в районе недостроенного гидротехнического тоннеля. Об этом сообщили в управлении инженерной защиты Нижнего Новгорода. 

Причиной стало разрушение железобетонных конструкций тоннеля у дома № 9 по Заречному бульвару. Сооружение начали строить в середине 1990-х, но часть конструктивных элементов так и не была завершена.

В прошлом году планировалось разработать проект реконструкции тоннеля под Заречным бульваром, пишет GiperNN. Муниципальный контракт на сумму 54,6 млн рублей был заключён с ННГАСУ. Работы должны были начаться в 2025 году и охватить участок в границах улиц Баумана, Матросской и самого бульвара. Однако сроки сдвинулись — проектная документация до сих пор не готова, и о начале реконструкции в 2025 году речи уже не идёт. По последним данным, достраивать его в 2025 году не планируется. 

Зимой местные жители начали замечать провалы грунта на Заречном бульваре. В связи с этим доступ к аварийному участку был закрыт, а на месте начали устанавливать ограждения. 

Режим повышенной готовности действует с 27 февраля 2025 года. Он охватывает весь Заречный бульвар — от проспекта Ленина до улицы Баумана, включая участки с кадастровыми номерами 52:18:0000000:221, 52:18:0000000:8973 и 52:18:0000000:386. За устранение последствий и организацию ограждений отвечают администрация Ленинского района и МКУ "УИЗТ".

При этом в МКУ подчеркнули, что введение особого режима не связано с проектом строительства канатной дороги, которая должна пройти через Оку и выйти на проспект Гагарина. В Ленинском районе планируется размещение станций возле дома № 48 по улице Баумана и у кинотеатра "Россия".

Сообщалось, что с 27 февраля режим повышенной готовности действует на набережной Федоровского. 

Напомним, ранее режим ЧС отменили возле 8 домов в центре Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Ленинский район провал грунта
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