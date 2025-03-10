Режимы ЧС отменили возле восьми домов в центре Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде отменены режимы ЧС в границах восьми домов в центральной части города. Соответствующее постановление администрации опубликовано на сайте мэрии.
Отмечается, что ЧС отменена в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для ее введения.
Так, с 27 февраля прекращен режим чрезвычайной ситуации по адресам:
По этим адресам введен режим повышенной готовности.
Ранее сообщалось о снятии особых режимов у четырех зданий в центре столицы Приволжья.
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