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Общество

Режимы ЧС отменили возле восьми домов в центре Нижнего Новгорода

22 марта 2025 09:00  [264] Общество

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижнем Новгороде отменены режимы ЧС в границах восьми домов в центральной части города. Соответствующее постановление администрации опубликовано на сайте мэрии.

Отмечается, что ЧС отменена в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для ее введения.

Так, с 27 февраля прекращен режим чрезвычайной ситуации по адресам:

  • улица Ильинская, 103 (литера Ж);
  • улица Нижегородская, 16;
  • улица Нижегородская, 20;
  • улица Нижегородская, 13Н;
  • улица Большая Печерская, 12 (литеры А, А1), на расстоянии 0,5 метра от границ земельного участка;
  • улица Большая Покровская, 44;
  • улица Славянская, 4;
  • улица Обозная, д. 11/21, кв. 1 

По этим адресам введен режим повышенной готовности. 

Ранее сообщалось о снятии особых режимов у четырех зданий в центре столицы Приволжья. 

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Теги:
дома ЧС
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