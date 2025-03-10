Режимы ЧС отменили возле восьми домов в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижнем Новгороде отменены режимы ЧС в границах восьми домов в центральной части города. Соответствующее постановление администрации опубликовано на сайте мэрии.

Отмечается, что ЧС отменена в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для ее введения.

Так, с 27 февраля прекращен режим чрезвычайной ситуации по адресам:

улица Ильинская, 103 (литера Ж);

улица Нижегородская, 16;

улица Нижегородская, 20;

улица Нижегородская, 13Н;

улица Большая Печерская, 12 (литеры А, А1), на расстоянии 0,5 метра от границ земельного участка;

улица Большая Покровская, 44;

улица Славянская, 4;

улица Обозная, д. 11/21, кв. 1

По этим адресам введен режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось о снятии особых режимов у четырех зданий в центре столицы Приволжья.