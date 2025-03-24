Где в Ленинском районе Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности ввели в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Постановление опубликовано на сайте администрации города.
Отмечается, что режим введен с 27 февраля в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.
Документом определена зона действия режима: у дома №9 на бульваре Заречном от шахт №№ 7, 12 до шахт №№ 34, 38, а также на участках гидротехнического тоннеля в районе дома № 32 по проспекту Ленина и домов №№ 5, 7 по бульвару Заречному.
Администрации Ленинского района поручено выступить заказчиком работ по закрытию аварийного участка недостроенного сооружения у дома № 9, а МКУ "УИЗТ ГНН" - работ по содержанию гидротехнического тоннеля (устройство ограждения безопасности) на остальных аварийных участках.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности введен с 27 февраля на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде.
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