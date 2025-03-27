Синоптики рассказали о температурных рекордах марта в Нижегородской области Общество

Март в Нижнем Новгороде в 2025 году оказался на 5 градусов теплее средних многолетних значений. Такие данные привели в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Специалисты отметили значительное отклонение по итогам марта от температурной нормы. В регионе уже в начале марта сошел снег. Самыми теплыми днями стали 7, 9 и 14 марта.

Более того, в последние дни первого весеннего месяца в отдельных районах Нижегородской области воздух прогревался до +18.

Особо подчеркнуто, что такие изменения могут влиять на экосистему и сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Нижнем Новгороде похолодает и пройдут дожди. Также сообщалось, что в Нижегородской области во второй половине апреля прогнозируется потепление до +20.