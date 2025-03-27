Минтранс объяснил, почему проезд до Бора на автобусе №235 стоит 91 рубль Экономика

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Жители Бора выразили недовольство в соцсетях из-за резкого повышения стоимости проезда на автобусе №235, курсирующем между Нижним Новгородом и Бором. С 1 апреля цена билета на этом маршруте выросла до 91 рубля — именно в тот день, когда закрылась на ремонт канатная дорога.

В министерстве транспорта Нижегородской области пояснили, что автобус №235 был запущен как компенсационный маршрут на время простоя канатной дороги. Он работает по регулируемому тарифу, установленному в соответствии с утверждённой тарифной сеткой — 4,5 рубля за километр.

Стоимость проезда в 91 рубль не зависит от способа оплаты и применяется при продаже официальных билетов. На этом маршруте действуют все предусмотренные законом льготы, в том числе для пенсионеров, школьников и других категорий граждан.

Для сравнения, по тому же направлению курсирует маршрутное такси Т-303, где проезд стоит 80 рублей. Однако этот маршрут работает по нерегулируемому тарифу, не предоставляет льгот и не привязан к расстоянию в километрах.

Таким образом, разница в цене объясняется различиями в статусе маршрутов и системе тарификации.