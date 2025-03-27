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Культура и отдых

Пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году

01 апреля 2025 16:30  [106] Культура и отдых
Пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Пороховая башня Нижегородского кремля станет объектом научного исследования в 2026 году. Об этом стало известно на пресс-завтраке Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника 1 апреля, передает НИА "Нижний Новгород".

Заведующий филиалом НГИАМЗ "Нижегородский кремль" Степан Петушин рассказал о планах по реставрации сразу нескольких башен и корпусов главной исторической достопримечательности города. В числе объектов — Тайницкая, Белая и Пороховая башни.

"Белая башня уже около 200 лет замурована. Сейчас мы начинаем её понемногу "распаковывать", чтобы понять, что внутри. Даже нам самим интересно изучить её научно", — отметил Петушин.

Что касается Пороховой башни, то, по его словам, научные исследования начнутся в следующем году, а в 2027-м планируется обустройство музейной экспозиции внутри башни.

Таким образом, Пороховая башня может получить новое музейное пространство, а её история — новое прочтение.

Ранее сообщалось, что круговой маршрут по стенам Нижегородского кремля открыли с 14 марта.

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Теги:
История Кремль НГИАМЗ
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