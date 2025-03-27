Краеведческий музей собираются разместить в здании ЗСНО Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Краеведческий музей может появиться во втором корпусе Нижегородского кремля, где сейчас располагается Законодательное собрание. Об этом сообщил генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов на пресс-завтраке Нижегородского музея-заповедника 1 апреля, передаёт НИА "Нижний Новгород".

Тема краеведческого музея возникла после вопроса местного блогера Алексея Молева, который поинтересовался у Филиппова, можно ли сделать полюбившуюся нижегородцам выставку "Мамонты и его спутники" (6+) постоянной.

По словам Филиппова, такие предложения действительно поступали неоднократно. Выставку уже несколько раз продлевали на протяжении двух лет.

"Но дело в том, что у нас очень мало пространств, где можно проводить сменные выставки. Немного места в Усадьбе Рукавишниковых, немного в Дмитровской и Зачатьевской башнях. А ведь должно быть движение фондов — люди обязательно должны видеть что-то новое", — пояснил он.

Филиппов добавил, что сделать выставку про мамонтов постоянной можно будет в будущем краеведческом музее, которого пока нет.

"Нам обещают второй корпус кремля под создание краеведческого музея. Конечно, это случится не завтра и даже не послезавтра, а чуть позже. Но там обязательно будет отдел природы, и как раз там хорошо впишется выставка "Мамонты и его спутники"", — заключил он.

Кстати, о планах создать такой музей в Нижнем Новгороде летом 2023 года обмолвился замгубернатора Олег Беркович. Тогда чиновник сказал, что такой музей "очень нужен".