ФСИН ищет новых хозяев для служебных собак в Нижегородской области Общество

Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Кинологи ГУФСИН России по Нижегородской области ищут новых владельцев для служебных собак, которые завершили выполнение задач по охране объектов и патрульно-розыскной деятельности. Животные отправляются на заслуженный отдых и готовы обрести новый дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, все собаки прошли специальную дрессировку, имеют ветеринарные паспорта и могут стать надёжными охранниками и преданными домашними питомцами. Новым владельцам сотрудники-кинологи готовы предоставить профессиональные рекомендации по уходу и содержанию.

На сегодняшний день передаче в добрые руки подлежат три собаки. В ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области ищет новый дом немецкая овчарка по кличке Фалько Рус Маура, 2016 года рождения, чёрного окраса. По информации кинологов, собака клинически здорова с учётом возраста, средней упитанности и физически развита. Характер уравновешенный, спокойный, с элементами игривости, но в силу возраста малоподвижный.

В ИК-18 ГУФСИН России по Нижегородской области готовы передать двух собак. Восточно-европейская овчарка по кличке Ясный Сокол, 2015 года рождения, чепрачного окраса, здорова, имеет правильное телосложение и уравновешенный характер. Также возможна передача немецкой овчарки по кличке Ада, 2013 года рождения, с аналогичными характеристиками: собака здорова, обладает пропорциональным телосложением, уравновешенным и игривым характером, но с возрастом стала менее подвижной.

Контактные телефоны для желающих взять собаку в семью:

по Фалько Рус Мауре — 8 952-464-60-11 (Елена),

по Ясному Соколу и Аде — 8-910-870-16-10 (Юрий Васильевич).