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Общество

Выплаты за рождение ребенка ввели для сотрудников нижегородской больницы №40

02 апреля 2025 09:15  [195] Общество

В больнице № 40 Нижнего Новгорода с 1 апреля начала действовать программа корпоративного семейного капитала.

По данным телеграм-канала "Бокал прессека", руководство медучреждения поддерживает семьи и поощряет работников.

Размер суммы может доходить до 50 тысяч рублей, что станет хорошим подспорьем для сотрудников больницы при рождении ребенка.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области для беременных студенток установили выплату в 100 тысяч рублей. Напомним также, что в Нижегородской области снизилось число абортов.

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Теги:
Беременность Здравоохранение Медицина и здоровье
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