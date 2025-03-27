Выплаты за рождение ребенка ввели для сотрудников нижегородской больницы №40

В больнице № 40 Нижнего Новгорода с 1 апреля начала действовать программа корпоративного семейного капитала.
По данным телеграм-канала "Бокал прессека", руководство медучреждения поддерживает семьи и поощряет работников.
Размер суммы может доходить до 50 тысяч рублей, что станет хорошим подспорьем для сотрудников больницы при рождении ребенка.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области для беременных студенток установили выплату в 100 тысяч рублей. Напомним также, что в Нижегородской области снизилось число абортов.
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